Funaná: Der Herzschlag der Kapverdischen Inseln

Eine lebende Legende gastiert in Dornbirn

Bitori Nha Bibinha (86), auch bekannt als Bitori (bürgerlicher Name: Victor Tavares), ist ein legendärer Musiker aus Kap Verde und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter dieses Musikstils. Er wird Anfang Februar gemeinsam mit weiteren kapverdischen Musikern ein Konzert in Dornbirn geben. Es war der ausdrückliche Wunsch des 86-Jährigen, noch einmal in Europa aufzutreten, weitere Konzerte sind in Rotterdam und Lissabon geplant. Das Gastspiel in der Messestadt wird durch den Vorarlberger Verein „Nos ku Nhos“ („Wir für euch“) ermöglicht. Gegründet wurde dieser vom Biologen Klaus Zimmermann und seiner Partnerin Gerda Frick im Jahr 2007 – in erster Linie, um soziale Projekte in Kap Verde umzusetzen.