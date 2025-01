Peter Schneider sprach ebenfalls Klartext: „Wir müssen uns alle in den Spiegel schauen, ob wir diesmal wirklich alles gegeben haben. Wir waren richtig schlecht, haben gleich den Start verschlafen.“ Schon nach dem 0:1 hatte der Leithammel in diesem Spiel das Gefühl, dass das nichts mehr wird. So setzte es erneut daheim ein 2:3.