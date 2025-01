Piatkowski verlässt die Bullen

„Gute Gespräche“

Salzburgs Sportboss Rouven Schröder erklärte in einer Presseaussendung: „Kamil hat in den wirklich sehr guten gemeinsamen Gesprächen seinen Anspruch auf einen Stammplatz bei uns dargelegt. Das konnten wir auch aufgrund der Kadersituation jedoch nicht gewährleisten, weshalb wir uns zu dieser Leihe entschlossen haben. Wir hoffen, dass er in den kommenden Monaten bei Kasimpasa auf viel Einsatzzeit kommt, was ihm auch in Blickrichtung polnisches Nationalteam weiterhelfen soll.“