ÖFB-Cup: LASK gegen Red Bull Salzburg – 18.15 Uhr

Ziereis beerbt Zulj als LASK-Kapitän

LASK-Coach Markus Schopp blickte einer „riesigen Herausforderung“ entgegen. Auch ihm gelang es seit der Amtsübernahme im September nicht, die Linzer in eine stabile Erfolgsspur zu führen. In der Liga fehlen dem Siebenten drei Zähler auf die Meistergruppe. Fünf Pflichtspiele in Folge hat man nicht gewonnen, dabei nur ein Remis geholt. Der bisher letzte Sieg datiert von Ende November und gelang just beim Auswärts-2:1 in Salzburg. Schopp zeigte sich überzeugt, dass die vergangenen Wochen „in einem superspannenden Prozess“ sein Team weitergebracht haben. „Die Voraussetzungen sind sicher besser als so manchmal im Herbst.“