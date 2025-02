Lawinenexperten bangen: Wieder Horrorwochenende?

Erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) und Schönwetter am Wochenende – diese Kombination beinhaltet Sprengstoff. Auch die Erinnerungen an die jeweils ersten Wochenenden im Februar 2022 und 2023 sind kein gutes Omen. Damals waren jeweils fast zehn Lawinentote in Tirol zu beklagen.