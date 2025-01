Wieder Lawinenalarm: Zwei Verschüttete in Ischgl!

Lawinenabgänge forderten Einsatzkräfte

Bereits am Vormittag waren in Tirol einige Lawinen abgegangen. Besonders dramatisch war der Einsatz am Hintertuxer Gletscher, wo die Crew des Notarzthubschrauber Alpin 5 einen Verschütteten ausgraben konnte. Nach erfolgter Reanimation wurde der Mann – vermutlich ein Deutscher – in die Innsbrucker Klinik geflogen. Sein Zustand sei äußerst kritisch, hieß es.