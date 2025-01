Lawinenabgänge in Tirol fordern die Rettungskräfte

Es war zu befürchten: In Tirol gab es am Mittwochvormittag bereits mehrere Lawinenalarme! Am Hintertuxer Gletscher im Zillertal wurde ein Wintersportler im freien Gelände verschüttet. Die Person konnte inzwischen ausgegraben werden. In Hochgurgl stellte sich ein Notruf als Fehlalarm heraus. Auch in Nauders wurde ein Einsatz mittlerweile abgebrochen.