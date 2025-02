Systemfehler: Sprit kostete nur 1 Cent pro Liter

Die Neuigkeit verbreitete sich in der Region wie ein Lauffeuer, bald standen die Autofahrer Schlange an der Tankstelle. Dass die Sache dem Personal nicht aufgefallen ist, lag daran, dass es sich um eine Selbstbedienungstankstelle handelte – somit konnte den Fehler niemand beheben. Ob sich alle Pkw-Lenker, die in den Genuss des supergünstigen Tarifs gekommen sind, auch wirklich über ihren „Deal“ freuen können, wird sich weisen, denn nun hat sich die Polizei eingeschaltet und Ermittlungen aufgenommen. Nachzahlungen sind durchaus möglich.