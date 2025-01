Landesrätin verteidigt Vorgehen der Behörde

Obsorgeabbruch

Am Freitag hat sie sich nun per Aussendung zu Wort gemeldet. Zum konkreten Fall äußert sich die Landesrätin zwar nur am Rande („Es ist uns wichtig, eine sachliche Aufarbeitung sicherzustellen“), dafür nimmt sie aber die Vorarlberger Kinder- und Jugendhilfe insgesamt in Schutz. Es dürfe nicht sein, dass diese wegen einzelner Fälle in ein schlechtes Licht rücke. So habe etwa eine Evaluierung im Jahr 2023 der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Allein 2024 sei in 397 Fällen eine Obsorge in Einrichtungen und in weiteren 267 Fällen eine Unterbringung in Pflegefamilien organisiert worden. Von jenen 397 Minderjährigen, die in einer Einrichtung untergebracht waren, wurde bei 6,5 Prozent die Obsorge abgebrochen – u. a. auch deshalb, weil die Eltern die Kinder wieder bei sich zu Hause aufgenommen haben.