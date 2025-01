Obdachloser Bursche nun auch Thema im Landtag

„Es muss absolute Klarheit geschaffen werden, was die genaue Vorgehensweise war und welche Lücken es im Auffangnetz für Jugendliche gibt“, teilte die Ausschussvorsitzende Eva Hammerer (Grüne) mit. Es gelte weiters zu analysieren, wie generell mit Jugendlichen in Notlagen umgegangen werde. Es sei nicht zuletzt im Sinne der zuständigen Sachbearbeiter, „dass diese nicht mit so schwierigen Situationen alleine in der Verantwortung gelassen werden“. Kritik übte Hammerer an Landesrätin Barbara Schöbi-Fink – diese hätte „klare Worte“ zum Fall vermissen lassen: „Es darf doch nicht wahr sein, dass Kinder von der öffentlichen Hand aus Familien genommen und dann in die Obdachlosigkeit geschickt werden und die zuständige Landesrätin dazu schweigt!“