Grün-weißes Feindbild wird zum Gloggnitz-Maestro

Einer, der aneckt

Vor allem seine violette Vergangenheit wird den Fußball-Fans in Erinnerung bleiben. In den Derbys gegen Rapid war der langjährige Austria-Kapitän ein ausgemachtes Feindbild. Einmal mussten sogar Personen- und Ordnerschutz herhalten, prasselten Feuerzeuge und Schnapsflaschen auf Holzhauser ein. „Ich bin schon immer ein Typ gewesen, der am Feld aneckt. Aber mit dem konnte und kann ich gut leben“, so „Rapha“.