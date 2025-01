Fluglotsen: Nur ein (!) Bewerber fiel nicht durch

Als Konsequenz wird nun eine Verlegung von Teilen der Eurofighter vorbereitet. Bisher wurden sie an insgesamt 40 Tagen am Fliegerhorst Vogler in Linz-Hörsching betrieben: das erste Mal für einen kurzen Zeitraum 2013, dann erst wieder 2022. Im Vorjahr war es dann schon an mehreren langen Wochenenden notwendig, in Summe an mehr als 30 Tagen.