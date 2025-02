Syrer erstmals unter Top 3 der Tatverdächtigen

Kooperation mit anderen Staaten weltweit notwendig

In Zukunft will Holzer weiter auf Ausbildung, Rekrutierung und Digitalisierung setzen. In Tamsweg (Sbg.), in Horn (NÖ) und im Wiener Floridsdorf gibt es dafür schon drei sogenannte Cyber-HAKs. An den Schulen würden schon junge Leute für die Polizeiarbeit begeistert. Holzer will künftig für sein Bundeskriminalamt „Leute, die sowohl Polizei als auch IT können“. Zusätzlich liegt ihm ein weiterer Ausbau der internationalen Kooperationen am Herzen. Da müsse man auch mit Staaten wie China einbeziehen: „Wir brauchen die ganze Welt als Kooperationspartner“. Vor allem, wenn man selbst keine Chats von Verdächtigen mitlesen könne.