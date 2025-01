Pkw stürzt Hang hinab: Drei Verletzte in Wien

Kurz vor Mitternacht wurden die Teams der Berufsrettung Wien zu dem Unfall gerufen, hieß es am Freitagvormittag via Aussendung. Der Lenker hatte offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und stürzte über einen Hang. In weiterer Folge prallte der Pkw gegen einen Baum.