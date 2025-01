Polizei zog wieder Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Vormittag fiel auf Höhe Salzburg Nord ein 23-jähriger Pkw-Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Der Flachgauer wurde in Bergheim abgeleitet und kontrolliert. Ein Alko-Vortest verlief negativ, ein Drogenspeicheltest hingegen positiv auf THC. Eine Amtsärztin stellte in Folge die Fahruntauglichkeit fest.