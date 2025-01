Neo-Kapitän Ganahl: „Für Play-offs extrem wichtig“

Auf dem Eis wird der Tabellenführer den Grazer Gästen aber keinen freundlichen Empfang bereiten. „Wir werden 120 Prozent geben müssen. Erfahrene Mannschaften wie der KAC zeigen, dass es im Grunde egal ist, wie du im Oktober oder November spielst, sondern es darauf ankommt, dass du ab Ende Dezember in Topform bist.“ In solcher befinden sich nach drei Siegen in Serie auch die 99ers, die ihren Top-6-Platz so rasch wie möglich ins Trockene bringen wollen.