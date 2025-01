Tief stehende Sonne machte Rennradler unsichtbar

Der 50-jährige Autofahrer aus Peuerbach fuhr mit seinem Pkw am Donnerstagmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Wesenstraße von Wesenufer kommend Richtung Waldkirchen am Wesen. Im Ortschaftsbereich Graben wollte der Mann links in den Güterweg Pasching abbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne dürfte der 50-Jährige dabei einen 45-jährigen Rennradfahrer aus Zell an der Pram übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.