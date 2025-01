Innsbruck Tourismus: Umbau nach Rücktritt

„Es war mir immer eine Freude“

In der seit Herbst 2022 andauernden Periode seien „zahlreiche wegweisende Projekte umgesetzt“ worden, darunter die Realisierung der neuen Kombi-Bahn „Peter Anich III“ aufs Rangger Köpfl, die Strategie 2030 Region Innsbruck ERLEBENSWERT oder die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe, die bei der letzten Vollversammlung mit großer Mehrheit beschlossen wurde. „Es war mir immer eine Freude, mich mit vollem Engagement für den Tourismus in unserer Region einzusetzen und gemeinsam im Team neue Wege zu gestalten“, betonte Schnitzer-Zach in der Aussendung.