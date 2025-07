Fahrten mit E-Lkw in der Nacht sind „keine Lösung“

Alte Probleme und weitere Lösungsvorschläge in Tirol

Für einen „Schmäh“ hält dieses Vorgehen hingegen Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria. Laut ihm gehe es nur darum, den „Auspuffblick“ nun auch noch in der Nacht aufzufüllen. Ohne Obergrenze gäbe es keine Entzerrung, sondern nur das Anlocken von neuem Umwegtransitverkehr aus der Schweiz. Zusätzlich sieht Gurgiser weitere Problematiken: Neben dem Transit auf der Inntalautobahn komme der Ziel- und Quell-Verkehr hinzu. Obendrein entstehen Schäden an den Straßen. „Die schweren 40-Tonner haben mittlerweile Autobahnen, vor allem Brücken, massiv ruiniert. Rund 95 Prozent der Straßenschäden verursacht der Lkw.“