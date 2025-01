Unüblich: Falschinfos zwingen DSN zur Offenlegung

Dass sich die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in laufenden Ermittlungen direkt an die Öffentlichkeit wendet, ist höchst ungewöhnlich. Doch der Fall um den vereitelten Terroranschlag vergangenen Sommer in Wien scheint die Behörde dazu zu zwingen. Der Grund: Verbreitung von Falschinfos, die den Ruf der DSN schädigen könnten ...