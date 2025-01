Sarah Ferguson voller Freude über Enkeltochter

In einer vom Buckingham-Palace veröffentlichten Mitteilung hieß es: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Mr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, dem 22. Jänner, um 12.57 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London geboren wurde.“