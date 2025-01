Korb für Dortmund! Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef

Treffen mit Dortmund-Bossen

Rangnick hatte sich am Montag in Salzburg mit Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportchef Lars Ricken getroffen. Der Vertrag des 66-Jährigen läuft bis Jahresende und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Sollte die Qualifikation für die WM 2026 gelingen, verlängert sich das Arbeitspapier automatisch bis nach dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Sollten die Österreicher im Play-off im März 2026 noch um WM-Tickets spielen, wäre Rangnick auch für diese Partien gebunden. Bei einem vorzeitigen Abschied wäre zur Vertragsauflösung eine Ablöse fällig.