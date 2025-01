Alko-Lenker brauchte Polizisten zum Aussteigen

Mehrere Verkehrsunfälle verursachte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr. Er war in Gutau unterwegs und fuhr zunächst gegen ein geparktes Auto. Er setzte seine Fahrt fort, verlor aber die Abdeckung seines Seitenspiegels. Wenig später fuhr der Mann gegen die Hausmauer eines Geschäftes im Gemeindegebiet von St. Leonhard bei Freistadt und touchierte ein Fahrzeug. Dort verlor er eine Kennzeichentafel.

Trotz Anhalteversuchen von Zeugen, fuhr er auch hier einfach weiter.



1,02 Promille im „Tank“

Kurz vor 16 Uhr fanden Polizisten den Unfalllenker auf der Gutauerstraße im Gemeindegebiet von Gutau und hielten ihn an. Nach der Anhaltung rollte er seinen PKW rückwärts in den danebenliegenden Straßengraben und konnte nur mithilfe der Beamten aus dem Fahrzeug aussteigen. Der Alkomattest ergab 1,02 Promille. Der Mann wird angezeigt.