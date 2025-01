Die Regierung blieb zum Grübeln im Erdgeschoss

„Fast wie in Wien“ ist für Marlene Svazek der Medienauflauf vor der Klausur der Landesregierung im Hotel Cool Mama in Salzburg. Die FPÖ-Chefin kennt diese Auftritte als Koalitionsverhandlerin in der Bundeshauptstadt mittlerweile. Lust auf ein Ministeramt in Wien kommt dennoch keine auf. Entgegen anderslautender Gerüchte bekräftigte ihr Büro am Dienstag noch einmal, dass Svazek fix in Salzburg bleibt. Da gibt es ohnehin genug zu tun.