„Statt eines Rücktritts gab es einen Rückschritt“

„Hätte gewusst, was zu tun ist“

Heftige Kritik kommt von Wirtschaftsbund-Obmann Nemeth: „Wenn man eine Wahl in diesem Ausmaß verliert, hätte ich gewusst, was zu tun ist“, meint er zum Verbleib von Sagartz an der Parteispitze. Ein weiteres Ärgernis: Im neuen Landtagsklub sitzt, wie berichtet, kein Vertreter des Wirtschaftsbundes. „Das ist bedauerlich. Damit gibt es dort auch keine Wirtschaftskompetenz mehr“, meint Nemeth. Es seien nur noch Vertreter des ÖAAB und des Bauernbundes im Landtag, die ihre eigenen Interessen hätten. „Der ÖVP fehlt damit die Breite“, lautet sein Befund. Man hätte neben der Wirtschaft auch Frauen und die Jugend stärker berücksichtigen müssen.