Florianis rücken im Schnitt 15 Mal am Tag aus

Zwei Brände riefen im Jahr 2024 besonders viele freiwillige Feuerwehrleute auf den Plan: Am 12. März wurde das Altstoffsammelzentrum in Feldkirch zum Raub der Flammen und völlig zerstört. Neun Feuerwehren aus Feldkirch und den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Die Wohnhäuser in der Nähe, eine Tankstelle, der Bauhof und der angrenzende Wald konnten durch die zahlreichen Helfer glücklicherweise geschützt werden.