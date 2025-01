Biogena-Büroturm kommt mit nur 26 Metern Höhe aus

Anrainer befürchteten an der Sterneck-Kreuzung einen bis zu 35 Meter hohen Bau mit 14 Stockwerken. Jetzt werden es nur sechs Geschosse, wobei der sechste Stock nur an einer Ecke realisiert wird. „Wir gehen in die Fläche und nicht in die Höhe“, sagt Gerd Erhartt vom ausgewählten Architekturbüro Querkraft. In der Sockelzone soll ein Café, ein Biogena-Shop und eine öffentlich zugängliche Galerie entstehen. Das Erdgeschoss wird überwiegend aus Beton sein, die Obergeschosse werden ein Holzbau.