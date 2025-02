Wieso Jugend die Sterne als Wegweiser nutzt

Astrologin Barbara Weninger erklärt: „Wir leben in unsicheren Zeiten: Krieg, Krisen, Klimawandel – wie soll man da an eine gute Zukunft glauben? In einer Welt, die oft als chaotisch und instabil empfunden wird, suchen viele junge Menschen nach Orientierung und Sinn. Gerade seit der Covid-Pandemie spüre ich, dass das Interesse an Spiritualität und Astrologie spürbar zugenommen hat. Der Blick ins Horoskop kann hier ein Sicherheitsgefühl vermitteln, indem er einen Rahmen bietet, in dem sich persönliche Erlebnisse und Emotionen einordnen lassen.“