Kärntner Adler als Weltcup-Neunter zum Skifliegen

Den Traum vom Fliegen will sich der Feldkirchner Skispringer Maxi Ortner in Oberstdorf erfüllen. Vor zwei Jahren hatte es der 22-Jährige am Kulm in der Quali auf 127 m gebracht, davor war er im Training immerhin auf 190 m gesegelt. Dieses Gefühl will er schon am heutigen Freitag in der Quali für den Weltcup auf der 235 m-Schanze wieder spüren – und dann auch erstmals in seiner Karriere in einem Flug-Bewerb um Weltcuppunkte springen.