„Super Mario“ triumphierte bei den Australian Open

Mario Kargl ist der „Super Mario“ des österreichischen Tennis. Der in Wien lebende Steirer gewann mit dem Ungarn Gabor Mathe den Doppel-Bewerb der Australian Open in Melbourne. Damit feierte Österreichs Gehörlosensportverband nach den fünf Goldmedaillen von Melissa Köck bei der Ski-WM in Jasna den nächsten großen Erfolg.