Im Slip: Yeliz schmuggelte Vape ins Dschungelcamp!

Die 31-jährige Influencerin und ehemalige „The Bachelor“-Teilnehmerin hatte laut RTL.de offenbar nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Ihr Plan: Sie versteckte eine Vape (elektronische Zigarette) in ihrer Slipeinlage. „Ich hatte es in meiner Slipeinlage, ich hatte so Angst, dass es in meiner Mumu explodiert“, schilderte Yeliz.