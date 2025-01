Talente im Rampenlicht: Hut ab vor den LASK-Fans!

Die LASK-Fans haben sich bereits am letzten Wochenende für das Cup-Viertelfinale gegen Red Bull Salzburg am Sonntag (18.15) aufgewärmt. Und zwar in Leonding, beim traditionellen Bandenzauber des ASKÖ in der städtischen Rundhalle. Dort tauchten am Samstag an die 450 Mitglieder des schwarz-weißen Fankollektivs „Landstrassler“ auf, um ihre kleinen Helden der U12-Mannschaft zu feiern. Und sie taten das genauso laut, enthusiastisch und emotional wie es wohl auch beim Sonntag-Hit in der Raiffeisen-Arena gegen die Bullen der Fall sein wird. Hintergrund des einzigartigen Fanfests: Einmal pro Saison unternehmen die Anhänger der Athletiker einen Abstecher zum Nachwuchsfußball, um die Buben besonders zu motivieren. Damit sie im Optimalfall irgendwann in die großen Profi-Fußstapfen von Robert Zulj oder Tobias Lawal treten können.