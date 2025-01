Das Lazarett der Salzburger lichtet sich langsam

Pikantes Juniors-Gastspiel

In der Alps Hockey League sind die RB Juniors in ihrem viertletzten Spiel im Grunddurchgang in Jesenice gefordert. Pikant: Gehen die Slowenen (ebenfalls vier Spiele offen), die Sonntag in Gröden mit dem 3:2 n. V. einen Punkt liegen ließen, leer aus, haben die Zeller Eisbären Platz eins bereits fix in der Tasche.