Eisbullen verschluckten sich am Nachschlag

Nach dem 5:0-Leckerbissen daheim gegen KAC verschluckten sich die Eisbullen am „Nachschlag“ bei den Capitals in Wien. Trotz 2:0-Führung musste sich die David-Truppe – nur Comeback von Kraus, aber weiter zehn Ausfälle – am Ende mit 3:5 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst im Schlussdrittel, als die Capitals zweimal die Stange trafen, dann Franklin im Finish Verteidiger Robertson und Goalie Kickert, kurzes Eck offen, vernaschte. Der Bulls-Defender servierte auch das 3:5 ins leere Tor. Fehler schleichen sich eben bei dem Dauereinsatz leichter ein.