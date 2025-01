Mit Selbstvertrauen vor 100.000 Zuschauern

„Im Videostudium konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge, zeigen den Jungs, was sie richtig gemacht haben“, Capitals-Headcoach Gerry Fleming. Da gab es nach dem 5:2-Heim-Triumph über Meister Salzburg am Sonntag also genug anzuschauen. 37:16 Torschüsse, zwei Tore aus dem sonst oft schwachen Powerplay, in Unterzahl keinen Treffer zugelassen. Diesmal wurden Wiens Eishockey-Cracks für ihren Einsatz belohnt. „Das war in dieser Saison nicht immer so“, weiß auch Fleming.