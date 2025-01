Russisches Heer nimmt Kohleschächte ins Visier

Selenskyj tauschte Kommandant aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen zum dritten Mal innerhalb eines Jahres den Kommandanten am Frontabschnitt im Osten ausgetauscht (siehe Video oben). „Dies sind die härtesten Kampfgebiete“, sagte er in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend. Generalmajor Mychailo Drapatyj ersetzt nun Andrij Hnatow, der erst seit Juni das Kommando innehatte. Hnatow soll stellvertretender Generalstabschef werden und für Ausbildung und Kommunikation zuständig sein.