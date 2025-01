Mit Bohrfahrzeug in Starkstromleitung gefangen

In eine Oberleitung mit Starkstrom geriet ein Kran am Montagmorgen in Enns. Der Lenker wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Wie es um ihn steht, war zunächst unklar. Als die Retter zu ihm vordringen konnten, stellte sich heraus, dass er glücklicherweise unverletzt blieb.