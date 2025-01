Entlang der Nordbahn gibt es viele Einbußen

Strasshof und der „leidige“ Bahn-Straßen-Übergang

In Strasshof büßte ebenfalls die regierende Partei ein: Mit -11% ist hier die SPÖ mit 48% nur noch knapp an der Mehrheitsgrenze. Ob der umstrittene Bahnhofsübergang den Ausschlag für den Absturz gab, will die „Krone“ wissen. Bürgermeister Ludwig Deltl: „Ja, die meisten Einbußen gab es in diesem Sprengel. Aber man muss betrachten, dass die FPÖ von zwei auf sieben Mandate zulegte. Das ist relativ ein Riesensprung“, deutet der Stadtchef wohl an, dass auch die Bundespolitik ein Schärflein für das Abrutschen beigetragen hat.