Wahl ohne Höhepunkt: Viele Gewinner und Verlierer

Trotz der völlig veränderten Ausgangslage gab Mikl-Leitner am Sonntag das Ziel vor: „Wir wollen in so vielen Gemeinden wie möglich den ersten Platz erreichen.“ – Ihr Wunsch sollte sich erfüllen: Beim Schließen der letzten Wahllokale um 17 Uhr war bereits klar: Die ÖVP landete in mehr Orten auf dem ersten Platz als im schwarzen Rekordjahr 2020.