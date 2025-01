Weiter ÖVP-Dominanz trotz Verlusten in Amstetten

Was sich jetzt jedoch nicht mehr ausgeht, ist eine Koalition zwischen ÖVP und den Grünen (4,94%) – die beiden kommen gemeinsam nur auf 20 Mandate, für eine Mehrheit im Gemeinderat sind 21 Mandate erforderlich. Das wird die Roten vermutlichen freuen – schon vor der Wahl standen alle Zeichen auf „Kuschelkurs“ mit der ÖVP. Auch der restliche Bezirk bleibt fest in schwarzer Hand – nur die Gemeinden Hollenstein an der Ybbs, St. Valentin und Ennsdorf gingen – wie auch schon 2020 – an die Roten.