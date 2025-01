Vorrang für Wiener: Burgenland tobt über Hacker

Das bringt Burgenlands Politiker in Rage. Landes-Chef Hans Peter Doskozil – wie Hacker von der SPÖ – wettert: „Ich gehe davon aus, dass Gesetze und Verträge in Österreich eingehalten werden. Wenn nicht, werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um uns zur Wehr zu setzen. So kann man mit Menschen nicht umgehen, die jahrelang ins System eingezahlt haben.“