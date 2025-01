Linz wählt Bürgermeister: Ergebnis am frühen Abend

Kandidaten waren in den vergangenen zwei Wochen viel unterwegs

So geht es für die beiden Anwärter auf das Bürgermeisteramt sowohl darum, Nichtwähler zu mobilisieren, als auch die Wähler der fünf anderen Kandidaten des ersten Urnengangs für sich zu gewinnen. In den beiden Wochen zwischen erstem und zweitem Wahldurchgang waren die beiden Politiker viel in der Stadt unterwegs, warben bis zuletzt auf der Straße oder an Haustüren für Stimmen. Die FPÖ vor allem im Linzer Süden, „immerhin ist diese Region von den Integrationsproblemen am meisten betroffen“, so Raml. Sein affichiertes Wahlversprechen lautet: „Meine Koalition: Mit den Linzern.“