Starauflauf: Kitz Race Night mit Ibrahimovic & Co

Es ist der Höhepunkt beim Partymarathon in Kitzbühel. Die Kitz Race Night im VIP Zelt, am Fuße der Streif. Hier trifft sich jedes Jahr die Top-Prominenz: Denn IN ist, wer DRIN ist. Und das lassen sich die Reichen und Schönen ganz schön was kosten. Bis zu 90.000€ muss man für einen Tisch hinblättern!