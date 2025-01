Mieter-Proteste gegen den Abriss eines Wohnblocks

Die Tage des in den 1950er-Jahren errichteten Wohnblocks in der Lenzinger Max-Winter-Straße sind gezählt. Noch in diesem Jahr plant die „Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft“ (GSG) den Neubau auf dem rund ein Hektar großen Areal. Unter den Mietern wird der Unmut lauter. Einige wehren sich sogar gegen den Umzug.