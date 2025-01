Deutscher lebte 120 Tage in Unterwasserkapsel

Er lebte in einer 30 Quadratmeter großen Unterwasserkapsel. Sein temporäres Heim liegt 15 Bootsminuten vor der Küste Nordpanamas und ist mit den meisten Annehmlichkeiten des modernen Lebens ausgestattet: Neben Bett und Toilette gibt es einen Fernseher, einen Computer und Internet sowie ein Trainingsfahrrad – aber keine Dusche. Die Kapsel ist durch eine Wendeltreppe in einer Röhre mit einer anderen Kammer über Wasser verbunden. So gibt es einen Abstiegsweg in die Unterwasserkapsel für die Lebensmittelversorgung und Besucher. Für Elektrizität sorgen Solarpaneele.