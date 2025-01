Hamas-Geiseln lächelten bei ihrer Freilassung

Menschen versammelten sich in Tel Aviv

In Tel Aviv versammelten sich zahlreiche Menschen, viele trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Ihr seid nicht allein“, was auch als Botschaft an die verbliebenen Geiseln im Gazastreifen gedacht ist. 90 Entführte werden noch festgehalten, davon sind mehr als 30 bereits für tot erklärt worden. In den kommenden Wochen sollen noch weitere 26 Geiseln freigelassen werden, davon dürften aber acht nicht mehr am Leben sein.