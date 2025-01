Bahnt sich überraschender Wechsel von Perez an?

„Wird die Nummer 1 sein“

In Mexiko-Stadt verfolgte der Vater von Perez bereits das Rennen der Formel E. „Die Formel E tritt nun seit elf Jahren in unserem Land an, sie ist noch jung. Aber sie ist in Sachen Interesse bereits die Nummer 2 auf der Welt“, meint er gegenüber Estadio Deportes. „Innerhalb von fünf Jahren wird sie die Nummer 1 sein. Aus diesem Grund habe ich sie mir näher angeschaut, ich wollte erleben, was als nächstes kommt.“