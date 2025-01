Dieb (28) biss Detektiv in Supermarkt in die Hand

Wilde Szenen spielten sich am Freitag in einem Supermarkt in Innsbruck ab! Ein Einheimischer (28) wurde von einem Kaufhausdetektiv ertappt, wie er gerade Räucherartikel stehlen wollte. Der Dieb versuchte zu flüchten und biss dem Sicherheitsmitarbeiter in die Hand. Die Polizei konnte den 28-Jährigen schließlich festnehmen.