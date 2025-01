Nach H&M-Schließung: Wer könnte Leerstände füllen?

Taiga startet im Zentrum durch

Doch es gibt auch noch Unternehmer, die sich in die Innenstadt wagen. Bijou Brigitte bietet bald Modeschmuck in der Herrengasse an, der Concept-Store Taiga mit seinem Mix aus Modehandel und Friseur übersiedelt vom Südtirolerplatz in die Jungferngasse: „Wenn noch wo etwas geht in unserer Branche, dann ist es in der Innenstadt, rund um die Herrengasse“, sagen die Betreiber Petra Pöllabauer und Michael Wallisch.