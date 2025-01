Lichtzauber: Der Mond mit einem Farbkranz

Nordische Mythologie

In früheren Zeiten wurde dieses Naturphänomen oft als Zeichen oder Omen für bevorstehende wichtige Ereignisse interpretiert. Besonders ein „roter Schimmer“ in der Korona galt als Warnung vor Krieg oder anderem Unheil. In der Folklore einiger Regionen Osteuropas heißt es, dass Wünsche, die ausgesprochen werden, während der Mond einen Strahlenkranz trägt, eine große Chance haben, in Erfüllung zu gehen. Auch in die nordischen Mythologie fand die Himmelserscheinung Eingang. Diese wurde als Portal zwischen der Welt der Lebenden und der Geister gedeutet. So wurde in diesem Zusammenhang angenommen, dass in solchen Nächten die Seelen der Verstorbenen durch den „Ring“ um den Mond ziehen könnten.